Lione nei guai per cinque acquisti fantasma | scoppia la polemica per i trasferimenti inesistenti
Operazioni mai registrate, debiti milionari e acquisti fantasma dal Botafogo: il club di Textor è di nuovo sotto pressione per la gestione dei trasferimenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Leoncino è così…prima combina i guai e poi ti guarda come se tutto fosse nella norma! Quale pasticcio avrà fatto stavolta? #leone #leoncino #puppy #puppies #germanshepherdpuppy #germanshepherd #doglovers #truelove - facebook.com Vai su Facebook
Lione nei guai per cinque acquisti fantasma: scoppia la polemica per i trasferimenti inesistenti - Operazioni mai registrate, debiti milionari e acquisti fantasma dal Botafogo: il club di Textor è di nuovo sotto pressione per la gestione dei trasferimenti ... Segnala fanpage.it