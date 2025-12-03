L'infortunio di Gatti si è fatto male da solo Spalletti | Ha sentito uno scrocchio nel ginocchio

Per la Juventus la vittoria in Coppa Italia contro l'Udinese porta cons é anche la nota amara dell'infortunio di Federico Gatti. Il difensore è uscito a testa china e zoppicando a inizio ripresa per un problema al ginocchio. Che preoccupa: si è fatto male da solo, si teme una brutta distorsione. Per Spalletti un problema non da poco, con out anche Rugani e Bremer. 🔗 Leggi su Fanpage.it