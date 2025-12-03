L'infortunio di Gatti si è fatto male da solo Spalletti | Ha sentito uno scrocchio nel ginocchio
Per la Juventus la vittoria in Coppa Italia contro l'Udinese porta cons é anche la nota amara dell'infortunio di Federico Gatti. Il difensore è uscito a testa china e zoppicando a inizio ripresa per un problema al ginocchio. Che preoccupa: si è fatto male da solo, si teme una brutta distorsione. Per Spalletti un problema non da poco, con out anche Rugani e Bremer. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Buongiorno amici Bianconeri Infortunio Gatti, piove sul bagnato in casa Juve. Spalletti svela le condizioni del difensore: «Ha sentito uno scrocchio dentro il ginocchio»> ben - facebook.com Vai su Facebook
#Spalletti: “Cosa filtra sull’infortunio di Gatti e così vedo Zhegrova, #David, Openda e Miretti! A Napoli…” Vai su X
L’infortunio di Gatti, si è fatto male da solo. Spalletti: “Ha sentito uno scrocchio nel ginocchio” - Per la Juventus la vittoria in Coppa Italia contro l'Udinese porta cons é anche la nota amara dell'infortunio di Federico Gatti ... fanpage.it scrive
Infortunio Gatti, piove sul bagnato in casa Juve. Spalletti svela le condizioni del difensore: «Ha sentito uno scrocchio dentro il ginocchio» - Infortunio Gatti, Spalletti svela i dettagli del problema al ginocchio: il difensore ha sentito uno scrocchio, l’allenatore non si sbilancia in attesa degli esami La vittoria in Coppa Italia contro l’ ... Scrive juventusnews24.com
Infortunio Gatti, cosa filtra per Napoli-Juventus: le condizioni, le parole di Spalletti e chi può giocare al suo posto - Il centrale bianconero si è fatto male nella gara di Coppa Italia contro l'Udinese, nelle prossime ore svolgerà esami specifici Bicchiere pieno a metà per la Juventus, che ieri sera ha vinto nell'otta ... Riporta msn.com
Juventus-Udinese, infortunio per Gatti: esce dal campo al 56'. Le news - Nello specifico, al 56', mentre stava arretrando si è toccato il ginocchio ed è st ... Lo riporta sport.sky.it
Juventus-Udinese, infortunio per Gatti: il difensore esce zoppicando al 55' - Brutte notizie per Luciano Spalletti: dopo appena 55 minuti si è conclusa la partita di Federico Gatti, costretto a lasciare il campo per un infortunio. Lo riporta tuttojuve.com
Gatti infortunato, Juve sos difesa: ko anche il terzo centrale. Cosa è successo - Un’altra serata complicata e legata agli infortuni per la Juventus, costretta a fare i conti con l’ennesima tegola in difesa. Secondo tuttosport.com