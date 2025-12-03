L'infortunio di Gatti si è fatto male da solo Spalletti | Ha sentito uno scrocchio nel ginocchio

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la Juventus la vittoria in Coppa Italia contro l'Udinese porta cons é anche la nota amara dell'infortunio di Federico Gatti. Il difensore è uscito a testa china e zoppicando a inizio ripresa per un problema al ginocchio. Che preoccupa: si è fatto male da solo, si teme una brutta distorsione. Per Spalletti un problema non da poco, con out anche Rugani e Bremer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

infortunio gatti 232 fattoL’infortunio di Gatti, si &#232; fatto male da solo. Spalletti: “Ha sentito uno scrocchio nel ginocchio” - Per la Juventus la vittoria in Coppa Italia contro l'Udinese porta cons é anche la nota amara dell'infortunio di Federico Gatti ... fanpage.it scrive

infortunio gatti 232 fattoInfortunio Gatti, piove sul bagnato in casa Juve. Spalletti svela le condizioni del difensore: «Ha sentito uno scrocchio dentro il ginocchio» - Infortunio Gatti, Spalletti svela i dettagli del problema al ginocchio: il difensore ha sentito uno scrocchio, l’allenatore non si sbilancia in attesa degli esami La vittoria in Coppa Italia contro l’ ... Scrive juventusnews24.com

infortunio gatti 232 fattoInfortunio Gatti, cosa filtra per Napoli-Juventus: le condizioni, le parole di Spalletti e chi può giocare al suo posto - Il centrale bianconero si &#232; fatto male nella gara di Coppa Italia contro l'Udinese, nelle prossime ore svolgerà esami specifici Bicchiere pieno a metà per la Juventus, che ieri sera ha vinto nell'otta ... Riporta msn.com

Juventus-Udinese, infortunio per Gatti: esce dal campo al 56'. Le news - Nello specifico, al 56', mentre stava arretrando si &#232; toccato il ginocchio ed è st ... Lo riporta sport.sky.it

infortunio gatti 232 fattoJuventus-Udinese, infortunio per Gatti: il difensore esce zoppicando al 55' - Brutte notizie per Luciano Spalletti: dopo appena 55 minuti si &#232; conclusa la partita di Federico Gatti, costretto a lasciare il campo per un infortunio. Lo riporta tuttojuve.com

infortunio gatti 232 fattoGatti infortunato, Juve sos difesa: ko anche il terzo centrale. Cosa &#232; successo - Un’altra serata complicata e legata agli infortuni per la Juventus, costretta a fare i conti con l’ennesima tegola in difesa. Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Gatti 232 Fatto