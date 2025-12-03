L’informazione in primo piano per i giornali cinque espositori Carta stampata fondamentale

Bologna, 3 dicembre 2025 – “ Posso leggerlo? ”. Una signora gentilmente domanda a uno dei cassieri dell’Esselunga di Santa Viola se può prendere uno dei giornali presenti negli espositori appena posizionati di fronte alle casse del supermercato in via Emilia Ponente. In modo cordiale l’anziana sfoglia il quotidiano e poi lo infila nel carrello della spesa, “così posso darci un occhio a casa”. Esselunga, restyling a Santa Viola: “Tra sostenibilità e rinnovamento, presidio sociale per la comunità” L'importanza della carta stampata I nuovi espositori dei giornali all’Essenlunga. Sono cinque, infatti, i nuovi espositori dei giornali e rientrano all’interno di un più ampio intervento di ristrutturazione e ammodernamento del superstore, dove lavorano 130 persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

