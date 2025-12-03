Linea 1 metro Napoli ferma su tutta la tratta | passeggero si è sentito male su un treno

La circolazione ferroviaria è stata interrotta su tutta la linea a causa di un malore accusato da un passeggero nei pressi della stazione Università. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trasporti, a Napoli Anm potenzierà il servizio dal quattro all'otto dicembre. Per agevolare turisti e residenti linea 1 della metro, funicolari e autobus viaggeranno fino alle 2. La linea 6 sarà prorogata fino alle 21 - facebook.com Vai su Facebook

Metro Linea A Dal 17 novembre al 5 dicembre, per lavori di ampliamento della stazione Anagnina, i treni in direzione Anagnina termineranno a Subaugusta. Per raggiungere Anagnina, sarà disponibile un bus sostitutivo MA8 con fermate a: Cinecittà (pia Vai su X

Linea 1 metro Napoli ferma su tutta la tratta: passeggero si è sentito male su un treno - La circolazione ferroviaria è stata interrotta su tutta la linea a causa di un malore accusato da un passeggero nei pressi della stazione Università ... Come scrive fanpage.it

Metro e funicolari fino alle 2 dal 4 all’8 dicembre a Napoli: prolungamenti per Finale X Factor e Festa Immacolata - C’è l’accordo sui prolungamenti per la Finale X Factor e la Festa dell’Immacolata. Da fanpage.it

Metro Linea 1 Napoli, chiusura anticipata dall’1 al 4 dicembre - Metro Linea 1 anticipa la chiusura dall’1 al 4 dicembre 2025 per lavori e verifiche tecniche. Secondo napolike.it

Metro Linea 1 di Napoli, chiusura anticipata 24,25,26,27 novembre 2025 - Metro L1 anticipa la chiusura dal 24 al 27 novembre. Si legge su napolike.it

Napoli, potenziati i trasporti per il ponte dell'Immacolata: Linea 6 aperta fino alle 21, linea 1 fino alle 2 di notte - In conseguenza dei massicci flussi turistici registrati in questi giorni a Napoli, il sistema di trasporti pubblici ha potenziato tutti i suoi servizi, con una particolare attenzione al ... Si legge su msn.com

Sciopero trasporti, linea 1 e 6 metro Napoli in servizio - Servizio regolare per la linea 1 e linea 6 della metropolitana, stessa situazione per le funicolari, molti treni cancellati per la linea 2 gestita dalle Ferrovie e della Circumvesuviana. ansa.it scrive