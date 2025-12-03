L' indagine della Fondazione Agnelli incorona un liceo scientifico di provincia che ha sostituito il latino con l' informatica Tutti i risultati che ribaltano la mappa della scuola di qualità
I n un piccolo comune veneto, lontano dalle grandi capitali del sapere, c’è un istituto scolastico, un liceo scientifico per l’esattezza, che sta ridefinendo i parametri dell’eccellenza in Italia. A dirlo è la Fondazione Agnelli nel suo annuale report Eduscopio, un’indagine che non si limita a misurare la bravura dei docenti, ma valuta la qualità delle scuole superiori guardando al futuro dei loro diplomati: come si comportano all’università e quanto rapidamente trovano lavoro. L’edizione 2025, però, ha riservato una vera e propria sorpresa. Rientro: 9 scuole su 10 non hanno le certificazioni di sicurezza X Eduscopio: il miglior liceo d’Italia è uno scientifico senza latino. 🔗 Leggi su Iodonna.it
