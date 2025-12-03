L’incidente mortale di Antonino Tomasello assolti i dirigenti di MessinAmbiente
Undici anni dopo la tragica morte di Antonino Tomasello, l’operaio di MessinAmbiente deceduto il 3 luglio 2014 a Pace mentre lavorava su una spazzatrice finita nel torrente, tutti gli imputati coinvolti sono stati assolti. La Corte di Appello di Messina, seconda sezione penale, presieduta dal. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Leggi l'articolo - Dal Nord Ovest - Incidente mortale nei boschi, morto un uomo di 73 anni - facebook.com Vai su Facebook