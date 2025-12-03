L’inchiesta di Milano e il ruolo di Lovaglio agitano il cda convocato da Mps

L’ad riferirà il 5 al consiglio dell’istituto. La Bce certifica la tenuta dei conti dopo il blitz su Mediobanca. Che chiude l’«era» liberista. Nel consiglio di amministrazione di Mps del 5 dicembre, convocato ufficialmente per venerdì, arriveranno sul tavolo anche le carte della Procura di Milano: i consiglieri esamineranno gli atti dell’inchiesta milanese che coinvolge l’amministratore delegato Luigi Lovaglio e gli azionisti Francesco Gaetano Caltagirone e Francesco Milleri. È una discussione inevitabile sul piano istituzionale, ma non per questo preludio a un cambio di guida. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’inchiesta di Milano (e il ruolo di Lovaglio) agitano il cda convocato da Mps

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Si allarga l'inchiesta sulla morte di Ramy, il diciannovenne che ha perso la vita a Milano durante un inseguimento. Indagati altri due carabinieri. Avrebbero dichiarato il falso. Salgono cosi a sette i militari coinvolti. di Jari Pilati #Milano #Ramy #tg3 - facebook.com Vai su Facebook

Mps-Mediobanca, il ministero del Tesoro fuori dall’indagine. Da Lovaglio il “facilitatore” a Nagel “antigovernativo”: le nuove intercettazioni - Inchiesta sulla scalata a Milano, la presunta “violazione dell’obbligo di trasparenza” non comporterebbe un reato per il Mef di Giancarlo Giorgetti ... Scrive msn.com

Secondo gli inquirenti, il ceo di Mps, Luigi Lovaglio, aveva un ruolo di «concorrente esterno» e «facilitatore» dell’operazione - Secondo gli inquirenti, il ceo di Mps, Luigi Lovaglio, aveva un ruolo di «concorrente esterno» e «facilitatore» dell’operazione ... Riporta ilsole24ore.com

Scalata Mps a Mediobanca, l'audio Caltagirone-Lovaglio e i dubbi sul ruolo del ministero del Tesoro: «Qualcuno ci ha dato il bidone» - Nelle carte della Procura di Milano sulla scalata di Monte dei Paschi di Siena a Mediobanca i protagonisti smentiscono le note ufficiali del Mef. Secondo milano.corriere.it

Scalata Mps a Mediobanca, le carte della Procura: dal Tesoro dichiarazioni non vere. L'intercettazione Lovaglio-Caltagirone sull'sms di Giorgetti e il ruolo di Bagnai - Nelle carte della Procura il ruolo che il ministero del Tesoro avrebbe giocato nella scalata di Mps a Mediobanca ... Scrive milano.corriere.it

Mps convoca il cda venerdì 5 dicembre, al centro le indagini e il ruolo dell’ad Luigi Lovaglio - Per i pm al lavoro sull’inchiesta, il manager non fece gli interessi della banca ... Da msn.com

Scalata di Mediobanca, indagati a Milano Caltagirone, Milleri e Lovaglio: nel mirino il “patto segreto” dietro l’operazione - È dalla Procura di Milano che viene sganciata la “bomba” sul risiko bancario degli scorsi mesi, che aveva portato Monte dei Paschi di Siena a conquistare il controllo di Mediobanca. Come scrive unita.it