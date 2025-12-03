L’incendio nella zona industriale Maxi guasto a un quadro elettrico Capannoni divorati dalle fiamme

Tanto fumo e un po’ di paura per l’aria irrespirabile, di prima mattina poi. "Ma non è l’Inalca, qui il cemento amianto non c’entra", si affrettano a sottolineare i vigili del fuoco. Il notevole incendio di Mancasale, che ha interessato tre capannoni di via Ragazzi del ‘99, ha riportato le sinapsi di tutti, per un attimo, al disastro del grande stabilimento di carni, avvenuto a febbraio nella notte tra il 10 e l’11. Il 2025 a Reggio si era aperto così, si chiude invece – si spera, in termini di incendi – con le fiamme che si sono mangiate i fabbricati di due ditte diverse: la General Infissi e la Saf batterie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

