Dopo 25 anni dal primo allestimento, il regista Geppy Gleijeses si misura nuovamente con L’importanza di chiamarsi Ernesto, la “commedia perfetta” di Oscar Wilde. Lo spettacolo andrà in scena per tre serate nel Circuito ERT: venerdì 5 dicembre all’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento, sabato 6 dicembre al Teatro Giuseppe Verdi di Maniago e domenica 7 dicembre al Teatro Giuseppe Verdi di Muggia. Protagonisti del capolavoro wildiano sono Lucia Poli (già Lady Bracknell con Gleijeses nel 2000) e Giorgio Lupano, affiancati da Maria Alberta Navello, Luigi Tabita, Giulia Paoletti, Bruno Cacitti, Gloria Sapio e Riccardo Feola. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - L’importanza di chiamarsi Ernesto. 5-7 dicembre 2025