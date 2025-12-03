L' Imam Shahin può tornare a Torino | il tribunale sospende l' espulsione

L'imam di Torino Mohamed Shahin non verrà espulso dall'Italia, per il momento. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, annullando la sospensione del permesso di soggiorno disposta dal Viminale e respingendo la misura cautelare a suo carico. Shahin era detenuto dallo scorso 24 novembre nel Cpr di Caltanissetta in attesa di essere rimpatriato in Egitto. Per chiedere il suo rilascio si sono mossi in questi giorni diversi attivisti torinesi, fra i quali quelli che settimana scorsa hanno partecipato all'assalto della redazione de La Stampa, scrivendo proprio sui muri dell'ufficio "Free Shanin". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'Imam Shahin può tornare a Torino: il tribunale sospende l'espulsione

Altri contenuti sullo stesso argomento

VD. . Il vescovo di Pinerolo, Derio Olivero, presidente della Commissione Cei per l’ecumenismo e il dialogo, ha diffuso un videomessaggio in sostegno dell’imam di Torino Mohamed Shahin, che rischia l’espulsione a seguito delle frasi pronunciate durante un - facebook.com Vai su Facebook

Il caso dell'imam di #Torino Shahin, rischia espulsione per dichiarazioni su 7 ottobre Vai su X

Perché l’imam di Torino Mohamed Shahin rischia l’espulsione, l’appello dei docenti e dei ricercatori per evitare che debba tornare in Egitto - Perché l'imam di Torino Mohamed Shahin rischia l'espulsione, l'appello dei docenti e dei ricercatori per evitare che debba tornare in Egitto ... Si legge su blitzquotidiano.it

Decretata l’espulsione per l’imam di Torino Mohamed Shahin: aveva definito l’attacco di Hamas del 7 ottobre «un atto di resistenza» - TORINO – Sta destando reazioni indignate l’arresto, avvenuto alcune ore fa, di Mohamed Shahin, l’imam della moschea di via Saluzzo a Torino. Lo riporta quotidianopiemontese.it

Anche Mohamed Shahin condanna l’assalto a La Stampa: 34 identificati nella protesta per l’espulsione dell’imam - Anche Mohamed Shahin condanna l'assalto a La Stampa: 34 identificati nella protesta per l'espulsione dell'imam ... Si legge su msn.com