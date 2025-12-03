L’IILA alla Fiera Più libri più liberi | storie autori e traduzioni dall’America Latina

Anche quest’anno l’IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana partecipa alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Più libri più liberi, con un programma che intreccia letteratura, traduzione e dialogo culturale tra Italia e America Latina. Un percorso fatto di autori, editori e voci della traduzione che, attraverso incontri e presentazioni, costruisce ponti tra lingue e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - L’IILA alla Fiera “Più libri più liberi”: storie, autori e traduzioni dall’America Latina

