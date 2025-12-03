Licia Colò | Vi dico io chi era Nicola

AGI - “Oggi voglio ricordare Nicola, è una persona amata da tantissime altre persone”. Alla camera ardente del campione, allestita nel campo del Foro Italico che porta il suo nome, Licia Colò si ferma davanti al feretro e lascia un ricordo carico di affetto ai cronisti. "Era davvero amato, lo dimostra il saluto che gli hanno portato tutti - ha aggiunto con il sorriso - È un maestro di vita. È stato un maestro di vita anche per me, un compagno di vita importante. Mi ha insegnato a credere in me stessa, mi ha insegnato ad avere coraggio ”. Campione nella vita e nello sport. Per la conduttrice, Pietrangeli non è stato soltanto un gigante dello sport: “Nicola è stato veramente un campione nella vita, non soltanto per i risultati di cui parlano i numeri. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Licia Colò: "Vi dico io chi era Nicola"

