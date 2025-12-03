Licenziata per aver dato del tu a una socia del Circolo Canottieri Roma L’allarme | Sottopagati e licenziati troppi casi

Roma, 3 dicembre 2025 – Un’addetta alle pulizie licenziata in tronco dopo 24 anni di servizio al Circolo Canottieri Roma, uno dei club più esclusivi della Capitale. Il motivo scatenante? La donna si sarebbe rivolta ad una socia dandole del “tu”, anziché l’appellativo più formale “lei”. Una contestazione dall’apparenza banale che ha spinto la lavoratrice a rivolgersi al tribunale, ma il club non ci sta e parla di altri precedenti: dal lancio di un asciugamano alla socia incinta alla sottrazione di un lettino al marito e altri episodi già oggetto di sanzioni. Ma la lavoratrice rifiuta ogni accusa e fa causa al Club per licenziamento “illegittimo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Licenziata per aver dato del tu a una socia del Circolo Canottieri Roma. L’allarme: “Sottopagati e licenziati, troppi casi”

Altri contenuti sullo stesso argomento

l'addetta delle pulizie di un circolo romano si rivolge con il tu anziché con il lei a una socia: licenziata in tronco quanto è importante per voi la formalità? https://zoo.105.net/news/dal-mondo/1395177/licenziata-per-aver-dato-del-tu-a-socia-del-circolo-canotti - facebook.com Vai su Facebook

Addetta alle pulizie licenziata per aver dato del «tu» a una socia del Circolo Canottieri Roma, parla a Open il presidente del club: «Ecco perché l’abbiamo mandata via». La replica del legale di lei Vai su X

Licenziata per aver dato del tu a una socia del Circolo Canottieri Roma. L’allarme: “Sottopagati e licenziati, troppi casi” - Un’addetta alle pulizie del prestigioso club capitolino si è rivolta al tribunale contro il licenziamento “illegittimo". Scrive quotidiano.net

Lavoratrice licenziata per aver dato del “tu”, direttore: “Quello è solo ultimo episodio” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Lavoratrice licenziata per aver dato del “tu”, direttore: “Quello è solo ultimo episodio” ... Secondo tg24.sky.it

Addetta alle pulizie dà del “tu” a una socia del Circolo Canottieri Roma: il club la licenzia. Lei si rivolge al tribunale del lavoro - Un’addetta alle pulizie del Circolo Canottieri Roma è stata licenziata dopo aver dato del “tu” a una socia. Riporta tpi.it

Canottieri Roma, nel circolo dei presidenti e dei vip il caso della dipendente licenziata perché ha dato del tu a una socia: «Qui al personale diamo tutti del lei» - Il Circolo ha allontanato l'addetta alle pulizie che si sarebbe rivolta con troppa confidenza a una socia, moglie di un medico. Lo riporta msn.com

Addetta alle pulizie licenziata per aver dato del «tu» a una socia del Circolo Canottieri Roma, parla a Open il presidente del club: «Ecco perché l’abbiamo mandata via ... - Secondo Paolo Vitale, l'episodio è solo l'ultimo di una serie di comportamenti problematici accumulati negli anni. Lo riporta open.online

Licenziata dal Canottieri Roma, il confronto negato e i problemi del figlio. Parla a Open la dipendente cacciata: «Il “tu” a una socia? Solo un pretesto» - La donna respinge ogni accusa mossa dal circolo e racconta per la prima volta come si siano svolti i fatti secondo lei ... Secondo open.online