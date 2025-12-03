Licenziata per assenteismo a Padova | ma il Garante multa il Comune per uso illecito di video

L’amministrazione di Curtarolo dovrà pagare 15mila euro per aver raccolto e gestito in modo irregolare immagini e informazioni su una dipendente licenziata. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Licenziata per assenteismo a Padova: ma il Garante multa il Comune per uso illecito di video

Il caso di assenteismo si è trasformato in un boomerang per una amministrazione dell'Alta Padovana: il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 15mila euro al Comune di Curtarolo per "trattamento illecito dei dati personali" nei co - facebook.com Vai su Facebook

Licenziata perché "beccata" al ristorante mentre era in malattia: Comune multato - Accolto il ricorso della dipendente licenziata: telecamere e video privati usati in modo illegittimo ... Riporta zoom24.it

Licenziata la dipendente pizzicata dalle telecamere a cena fuori durante la malattia. Ma il Garante: «Violata la sua privacy, multa di 15mila euro al Comune» - Una dipendente del Comune di Curtarolo era stata licenziata in tronco, con l’accusa di essere sostanzialmente una “furbetta del cartellino”. ilgazzettino.it scrive