Licenziata per assenteismo a Padova | ma il Garante multa il Comune per uso illecito di video

Repubblica.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione di Curtarolo dovrà pagare 15mila euro per aver raccolto e gestito in modo irregolare immagini e informazioni su una dipendente licenziata. 🔗 Leggi su Repubblica.it

licenziata assenteismo padova garanteLicenziata perché "beccata" al ristorante mentre era in malattia: Comune multato - Accolto il ricorso della dipendente licenziata: telecamere e video privati usati in modo illegittimo ... Riporta zoom24.it

Licenziata la dipendente pizzicata dalle telecamere a cena fuori durante la malattia. Ma il Garante: «Violata la sua privacy, multa di 15mila euro al Comune» - Una dipendente del Comune di Curtarolo era stata licenziata in tronco, con l’accusa di essere sostanzialmente una “furbetta del cartellino”. ilgazzettino.it scrive

