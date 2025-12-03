Licenziata in tronco perché ‘beccata’ al ristorante mentre è in malattia Ma il Garante condanna il Comune | Violazione della privacy

Curtarolo (Padova) – Chi l’ha vista? Le telecamere del Comune l’hanno immortalata mentre usciva e rientrava in Municipio, in orario di lavoro, “senza registrare correttamente i movimenti”: non passava il badge, non “timbrava” né “stimbrava”, semplicemente sostava in piazza per “attendere a proprie esigenze personali”. Altre volte l’impiegata è stata ripresa mentre camminava di fronte all’ufficio, durante un periodo di malattia, seppur fuori degli orari di reperibilità. Al terzo indizio, il pranzo tra amiche, è stata licenziata. Un collega aveva ripreso con il proprio telefonino l’impiegata mentre era al ristorante assieme a due colleghe (anch'esse assenti dal lavoro per malattia): il dipendente-fedelissimo, lo 007 vicino di scrivania, ha inviato il video con WhatsApp al cellulare personale della sindaca Martina Rocchio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

