Licenziata dopo 15 anni di dirette La conduttrice tv non ci sta | amarezza e sciopero

Quindici anni di dirette ininterrotte, tre ore al giorno davanti alle telecamere, dentro una programmazione che arrivava a toccare le 17 ore quotidiane: era questo il ritmo che scandiva le giornate di un piccolo gruppo di professioniste che, con ironia, ripetevano spesso la stessa frase, quasi fosse un mantra identitario: “Stiamo in onda più di Pippo Baudo”. Una battuta che funzionava per stemperare la fatica, per ricordare a sé stesse la particolarità del proprio lavoro. Ma ora quel sorriso è svanito del tutto. Nella mattina di mercoledì 3 dicembre, davanti agli studi di Qvc a Brugherio, si è svolto uno sciopero con presidio, organizzato dai sindacati per protestare contro una decisione che ha colto tutti di sorpresa: il licenziamento delle ultime quattro conduttrici assunte con contratto regolare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

