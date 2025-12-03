Licenziata dopo 15 anni di dirette La conduttrice tv non ci sta | amarezza e sciopero

Caffeinamagazine.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quindici anni di dirette ininterrotte, tre ore al giorno davanti alle telecamere, dentro una programmazione che arrivava a toccare le 17 ore quotidiane: era questo il ritmo che scandiva le giornate di un piccolo gruppo di professioniste che, con ironia, ripetevano spesso la stessa frase, quasi fosse un mantra identitario: “Stiamo in onda più di Pippo Baudo”. Una battuta che funzionava per stemperare la fatica, per ricordare a sé stesse la particolarità del proprio lavoro. Ma ora quel sorriso è svanito del tutto. Nella mattina di mercoledì 3 dicembre, davanti agli studi di Qvc a Brugherio, si è svolto uno sciopero con presidio, organizzato dai sindacati per protestare contro una decisione che ha colto tutti di sorpresa: il licenziamento delle ultime quattro conduttrici assunte con contratto regolare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

licenziata dopo 15 anniQVC, conduttrici licenziate dopo 15 anni per far posto a partite IVA: “Stavamo in onda più di Pippo Baudo” - L'articolo QVC, conduttrici licenziate dopo 15 anni per far posto a partite IVA: “Stavamo in onda più di Pippo Baudo” proviene da CultWeb. Scrive msn.com

licenziata dopo 15 anniLombardia, l’amarezza del volto tv: “Per 15 anni ho venduto di tutto, poi il licenziamento improvviso”. - QVC Italia, il colosso del tv shopping (televendite) attivo in Italia dal 2010, si trova al centro di una protesta sindacale. Riporta comozero.it

licenziata dopo 15 anniTrova 35 euro a lavoro e viene licenziata dopo 12 anni - Questa lavoratrice è stata licenziata dopo 12 anni di lavoro senza problemi a causa di un errore che le ha fruttato appena 35 euro. Da money.it

licenziata dopo 15 anniCassiere del Pam licenziato dopo 13 anni per il test del finto cliente, sfuggiti "rossetti e matite nascosti" - Uno dei cassieri licenziati da Pam con il test del finto cliente ha raccontato la propria esperienza, descrivendo quella che i sindacati hanno definito una trappola ... Riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Licenziata Dopo 15 Anni