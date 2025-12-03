Licenziata dalla multinazionale dopo lo stupro di gruppo chiuso il contenzioso | soldi per lasciare il posto

Milano, 3 dicembre 2025 – Dopo aver subìto la violenza sessuale di gruppo ha dovuto anche lasciare il suo lavoro, e sta affrontando il percorso per ricominciare una nuova vita. Si è conclusa infatti con un accordo conciliativo con l’azienda, che ha messo sul tavolo un’offerta economica per chiudere il contenzioso, la vertenza portata avanti dalla manager che nel 2024 fu licenziata dalla multinazionale olandese per cui lavorava nella sede alle porte di Milano, sei mesi dopo aver subito un devastante stupro al termine di una serata trascorsa in un locale sui Navigli. Un licenziamento motivato da un “inadeguato mantenimento di profittabilità”, intimato a una donna che era stata costretta a sei mesi di stop forzato dal lavoro per provare a curare ferite del corpo, della mente e dell’anima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

