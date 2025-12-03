Licenziamento delle presenter fumata nera tra sindacati e Qvc | Sarà sciopero e presidio

“Non è stato fatto nessun dietrofront sulle procedure di licenziamento attivate nei confronti delle Presenter e non è stata manifestata alcuna disponibilità a un tavolo negoziale sulla questione: sarà sciopero”. Non è andato a buon fine l’incontro di ieri, 28 novembre, tra sindacati e i delegati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

