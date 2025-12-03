Dopo il licenziamento dello storico giardiniere Gabriele Mechelli, che per 25 anni ha curato il prato del “Liberati“, arriva quello di Lorenzo Modestino, che per 15 anni ha gestito comunicazione e rapporti con la stampa. Due provvedimenti che colpiscono duramente i diretti interessati e che rientrerebbero nella spending review del club rossoverde gestito dalla coppia Rizzo-Ferrero. La tifoseria, ormai spaccata sul progetto stadio-clinica e non solo, almeno sui social ritrova coesione nel condannare il benservito ai due dipendenti di lungo corso, per i quali si moltiplicano gli attestati di stima e vicinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Licenziamenti alla Ternana. Via anche l’addetto stampa