Licenziamenti alla Ternana Via anche l’addetto stampa
Dopo il licenziamento dello storico giardiniere Gabriele Mechelli, che per 25 anni ha curato il prato del “Liberati“, arriva quello di Lorenzo Modestino, che per 15 anni ha gestito comunicazione e rapporti con la stampa. Due provvedimenti che colpiscono duramente i diretti interessati e che rientrerebbero nella spending review del club rossoverde gestito dalla coppia Rizzo-Ferrero. La tifoseria, ormai spaccata sul progetto stadio-clinica e non solo, almeno sui social ritrova coesione nel condannare il benservito ai due dipendenti di lungo corso, per i quali si moltiplicano gli attestati di stima e vicinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
