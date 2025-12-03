Licei in vasca domani alle 12.00 la presentazione alla Piscina Scandone

Tempo di lettura: < 1 minuto Domani, giovedì 4 dicembre, alle ore 12.00 , nel Centro Federale di Napoli – Piscina Scandone, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di “ Licei in vasca ”, torneo di pallanuoto per studenti delle scuole napoletane. Interverranno: l’ Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, il presidente del Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Nuoto, Giancarlo Bracale, il Consigliere delegato in materia di Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana di Napoli, Sergio Colella, il presidente del CONI Campania, Sergio Roncelli, la Coordinatrice regionale di Educazione Fisica e Sportiva dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Assunta Vitale e il Consigliere Nazionale della Federnuoto e Direttore Tecnico della piscina Scandone, Luca Piscopo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

