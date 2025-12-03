L’ICE utilizza Juno di Sabrina Carpenter per un video contro l’immigrazione
Juno, uno dei singoli tratti dall’album Short n’ Sweet di Sabrina Carpenter, rappresenta forse il momento più divertente e leggero dei live della cantante che, come il testo invita a fare, mima con ironia varie posizioni a letto, scatenando i fan. Il brano -e, in particolare, proprio il passaggio sulle pose- è stato ora “preso in prestito” dalla Casa Bianca, che lo ha inserito in un video di propaganda dell’attività dell’ ICE (Immigration and Customs Enforcement). Il filmato mostra diversi arresti di persone immigrate, che vengono immobilizzate e ammanettate, mentre in sottofondo si sente la popstar cantare “Hai mai provato questa? Bye bye”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sabrina Carpenter a Milano: “Più dell’Italia amo solo gli italiani”. Dall’arresto dei fan alla Juno Position sul palco, i momenti che ricorderemo dal concerto - Ogni concerto ha “quel momento”: il momento che i fan aspettano più di ogni altro, che fa tremare il parterre dall’eccitazione e che diventerà virale sui social. Secondo ilfattoquotidiano.it