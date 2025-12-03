L’ICE utilizza Juno di Sabrina Carpenter per un video contro l’immigrazione

Juno, uno dei singoli tratti dall’album Short n’ Sweet di Sabrina Carpenter, rappresenta forse il momento più divertente e leggero dei live della cantante che, come il testo invita a fare, mima con ironia varie posizioni a letto, scatenando i fan. Il brano -e, in particolare, proprio il passaggio sulle pose- è stato ora “preso in prestito” dalla Casa Bianca, che lo ha inserito in un video di propaganda dell’attività dell’ ICE (Immigration and Customs Enforcement). Il filmato mostra diversi arresti di persone immigrate, che vengono immobilizzate e ammanettate, mentre in sottofondo si sente la popstar cantare “Hai mai provato questa? Bye bye”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

