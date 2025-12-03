Libro sul gender presentato a Latina | contestazione durante l’evento al D’Annunzio

Il caso era esploso già prima dell’evento con il deputato leghista Rossano Sasso annunciato a Latina per presentare il suo libro dal titolo “Il gender esiste: giù le mani dai nostri figli” nell’ambito della rassegna promossa dal Comune, e finanziata con fondi pubblici, “Di note e di parole” in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it