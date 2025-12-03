Libro sul gender presentato a Latina | contestazione durante l’evento al D’Annunzio
Il caso era esploso già prima dell’evento con il deputato leghista Rossano Sasso annunciato a Latina per presentare il suo libro dal titolo “Il gender esiste: giù le mani dai nostri figli” nell’ambito della rassegna promossa dal Comune, e finanziata con fondi pubblici, “Di note e di parole” in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
#Proteste al Teatro D’Annunzio di #Latina alla presentazione del libro “L’ideologia #gender esiste”. L’#Arcigay: “clima da evento politico”. Oltre 100 persone si sono alzate tra il pubblico e, per protesta, hanno abbandonato la sala. - facebook.com Vai su Facebook
In prima linea, sempre. Ci vediamo questa sera a Settimo Torinese per una nuova presentazione del libro. E in settimana molto probabilmente approveremo alla Camera dei Deputati il disegno di legge della Lega contro l'ideologia gender. Sempre avanti! Vai su X
Teatro D'Annunzio, contestata la presentazione del libro sull'ideologia gender. Arcigay: "Evento in uno spazio di cultura con fondi pubblici" - Momenti di tensione stasera durante la presentazione del libro di Rossano Sasso intitolato “Il gender esiste: giù le mani dai nostri figli” (Ed. Secondo msn.com
Presentazione del libro sul gender, Valletta (Lega): “Cultura è pluralismo non ideologia” - “Il comunicato diffuso da Latina Bene Comune sulla presentazione del libro “Il gender esiste: giù le mani dai nostri figli” dimostra ancora una volta quanto certa opposizione preferisca alimentare pol ... Da latinaquotidiano.it
Arcigay contro la presentazione del libro sul gender: "Fondi pubblici per colpire la comunità Lgbtqia+" - L'associazione sottolinea: "Sostenere iniziative di questo tipo equivale a prendere posizione, e una posizione che addita una comun ... Secondo latinatoday.it
Presentazione libro sul gender, Lbc insorge: "Grave utilizzare fondi e luoghi pubblici per propugnare idee omofobe" - A Latina arriva domani il deputato leghista Rossano Sasso per presentare il suo libro “Il gender esiste: giù le mani dai nostri figli”, nell’ambito della rassegna “Di note e di parole”, al foyer del D ... Scrive latinatoday.it