Libri | l’Artico nuova frontiera in ‘La legge del Nord’ di Mary Thompson-Jones
(Adnkronos) – In uno scenario mondiale in continuo movimento, tra sempre più guerre e instabilità, c'è un nuovo scenario in cui si 'gioca' sempre più il potere economico globale. Un luogo da secoli 'immobile' ma che ora potrebbe diventare un crocevia decisivo nello scontro tra potenze mondiali. A 'raccontarlo' arriva, edito in Italia da Luiss . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
