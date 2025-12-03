Libri belli di design moda arte e viaggi che decorano ispirano e sono un' ottima idea regalo | alla scoperta dei coffee table book
I coffee table book sono molto più di bei libri da sfogliare, sono oggetti d’arredo che raccontano chi sei, che catturano lo sguardo e diventano parte integrante dell’atmosfera della casa. Perfetti come regalo per un invito a cena, per l’amica, ma anche la mamma, la nonna o il fidanzato, o come elemento scenografico sul tavolino del salotto, uniscono estetica e contenuto dall’impatto sorprendente. Il loro formato è spesso extra large – alcuni superano i dieci chili – e le copertine patinate li rendono magnifici. Nati per stupire, rubano la scena tanto in un salotto minimal quanto in un atelier di moda, dove stilisti e stylist li usano per set fotografici e allestimenti. 🔗 Leggi su Amica.it
Argomenti simili trattati di recente
BRACCIA RUBATE Sabato 6 dicembre dalle 18 passa in libreria Libri Belli per le nostre “Braccia Rubate”. Libri Belli nasce nel 2017 (ma forse Livia, che sta dietro al progetto, è nata qualche anno prima) per raccontare tesori dimenticati dell’editoria italiana, e - facebook.com Vai su Facebook
Dall’arte alla moda: i libri illustrati da mettere sotto l’albero - Una selezione di volumi a tema design, architettura, fotografia, arte e moda da donare a chi ama scoprire nuovi mondi creativi ... Scrive living.corriere.it
Belli e interessanti: i libri moda da regalare a Natale 2023 (non solo per fashionistas) - Tra le novità di stagione perfette da regalare a fashion addicted, ma anche a curiosi e appassionati dell’universo creativo, spicca Givenchy Sfilate, tutte le collezioni di Alexandre Samson & Anders ... Riporta iodonna.it
Moda e stile raccontati tra pagine e immagini: ecco i fashion books perfetti da regalare a Natale - Il Natale si avvicina e trovare un regalo che unisca cultura, estetica e ispirazione può essere un’impresa ardua. Riporta grazia.it
Coffee table book, i libri di moda più belli da regalare agli amici (o a se stessi) - L’estetica regna sovrana nei volumi che nelle lingue anglosassoni godono di un appellativo a sé, i ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it
Libri bellissimi ma sempre più grandi e pesanti: l’ultima (folle) moda dell’editoria internazionale - In un’epoca decadente, piena di incognite, è sorprendente assistere al ritorno di ... Scrive ilfattoquotidiano.it
I libri più belli del 2012: 5 storie vintage - Dalla moda alla musica, dalle serie TV ai libri, sempre più spesso sono i ricordi del passato a raccontarci il presente. Segnala panorama.it