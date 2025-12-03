Libri belli di design moda arte e viaggi che decorano ispirano e sono un' ottima idea regalo | alla scoperta dei coffee table book

I coffee table book sono molto più di bei libri da sfogliare, sono oggetti d’arredo che raccontano chi sei, che catturano lo sguardo e diventano parte integrante dell’atmosfera della casa. Perfetti come regalo per un invito a cena, per l’amica, ma anche la mamma, la nonna o il fidanzato, o come elemento scenografico sul tavolino del salotto, uniscono estetica e contenuto dall’impatto sorprendente. Il loro formato è spesso extra large – alcuni superano i dieci chili – e le copertine patinate li rendono magnifici. Nati per stupire, rubano la scena tanto in un salotto minimal quanto in un atelier di moda, dove stilisti e stylist li usano per set fotografici e allestimenti. 🔗 Leggi su Amica.it

