Libertà religiosa e rispetto tra culture Meloni alla Cattedrale di Nostra Signora d’Arabia

Un segnale forte sul tema della libertà religiosa e del rispetto reciproco tra culture. Dopo il Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata protagonista di una visita fuori programma, recandosi ad Awali in Bahrein nella Cattedrale di Nostra Signora d’Arabia, che è sede del Vicariato Apostolico dell’Arabia settentrionale, che comprende Bahrein, Kuwait, Qatar e Arabia Saudita. Ad accompagnarla il Vicario Apostolico per l’Arabia settentrionale, monsignor Aldo Berardi. Si tratta di una Cattedrale che fu eretta sui terreni donati dal Re del Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa, inoltre si tratta della Chiesa cattolica più grande del Golfo in grado di ospitare fino a 2300 fedeli. 🔗 Leggi su Formiche.net

