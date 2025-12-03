Giunge alla nona edizione il festival della legalità, promosso dall’istituto d’istruzione superiore “Algeri Marino” e il tema di quest’anno è la “Libertà”, un concetto quanto mai attuale e centrale nel percorso di crescita dei giovani. L’iniziativa, divenuta ormai un appuntamento culturale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - “Libertà” è il tema scelto per il festival della legalità di Casoli: incontri formativi per gli studenti