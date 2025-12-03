L’ho vista la sera della scomparsa vorrei dirle che ci manca | il racconto di un amico di Tatiana Tramacere

"Lunedì ci siamo visti e lei doveva andare a trovare alcuni amici in Lombardia. Le ho proposto di accompagnarla". Lo ha raccontato in un'intervista un amico di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa a Nardò il 24 novembre. Il giovane ha detto di averla vista prima che si perdessero le sue tracce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

