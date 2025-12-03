L’ho vista la sera della scomparsa vorrei dirle che ci manca | il racconto di un amico di Tatiana Tramacere
"Lunedì ci siamo visti e lei doveva andare a trovare alcuni amici in Lombardia. Le ho proposto di accompagnarla". Lo ha raccontato in un'intervista un amico di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa a Nardò il 24 novembre. Il giovane ha detto di averla vista prima che si perdessero le sue tracce. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In vista della sfida di domenica sera al Maradona, Luciano Spalletti è tornato a parlare di Napoli Queste le sue parole ai microfoni di Italia 1: “Il mio ritorno a Napoli sarà un’emozione incandescente, perché lì ho tantissimi amici e bambini che mi aspettano. N - facebook.com Vai su Facebook
“L’ho vista la sera della scomparsa, vorrei dirle che ci manca”: il racconto di un amico di Tatiana Tramacere - Continuano senza sosta le ricerche della 27enne Tatiana Tramacere, scomparsa a Nardò nel pomeriggio di lunedì 24 novembre . Segnala fanpage.it