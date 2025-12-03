Antonio Vergara è stato uno dei protagonisti della sfida di Coppa Italia del Maradona, vinta dal Napoli con un gol propiziato proprio da un suo assist: emozioni continue per il giovanissimo giocatore del Napoli sul quale c’è la stima indiscussa da parte di Antonio Conte. Lo stesso giovanissimo giocatore del Napoli ha parlato ai microfoni di Radio CRC, soffermandosi proprio su quella che è stata la sfida del Maradona contro il Cagliari, andando a spiegare quelle che sono state le emozioni vissute. Napoli, la rivelazione di Vergara dopo Napoli-Cagliari. Emozioni non tutte positive, visto che il momento dei calci di rigore ha di sicuro alzato il livello di tensione dei tifosi sugli spalti ma anche degli stessi calciatori. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “L’ho vissuta male”: la rivelazione di Vergara dopo Napoli-Cagliari