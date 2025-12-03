L' Hellas Verona è sfortunato?

In una delle scene più iconiche di Kung Fu Panda, il Maestro Oogway - un santone tartaruga - prima di passare ad altra dimensione, lascia in dote a Shifu, - il panda rosso - ma soprattutto a noi, una massima leggendaria: il caso non esiste. Per quanto sia affascinante immaginare Paolo Zanetti in kimono come un insegnante di arti marziali e Giovane come un panda destinato a diventare il guerriero dragone, la casualità resta una delle componenti più importanti ma meno misurabili del gioco del calcio. Cosa possiamo imparare sulla sfortuna guardando questo primo terzo di campionato dell’Hellas Verona? L’unica squadra della Serie A - insieme alla Fiorentina traumatizzata di questo inizio stagione - a non aver ancora vinto una partita. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

