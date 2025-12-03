Nelle ultime ore è emersa una vicenda che ha sconvolto una famiglia già segnata dal dolore e che ha rimesso al centro una figura entrata nel cuore del pubblico italiano. Un episodio silenzioso, quasi invisibile all’apparenza, ma capace di ferire più di mille parole: qualcosa è sparito da una casa, lasciando dietro di sé un vuoto fatto di memoria, affetto e significato. E da quel momento nulla è più stato percepito come prima. Leggi anche: Licia Colò spiazza tutti al funerale di Pietrangeli: le sue parole Il furto che ferisce il cuore della famiglia di Nadia Toffa. La madre di Nadia Toffa, Margherita Rebuffoni, ha scoperto che il Grosso d’Oro, la massima onorificenza civica del Comune di Brescia conferita nel 2019 alla memoria della giornalista, è stato rubato dalla sua abitazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “L’hanno rubato”. Orrore contro Nadia Toffa: l’appello disperato della madre