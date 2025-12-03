Lezioni di storia Si parla di Europa
"L’Europa non è qualcosa che si scopre, bensì una missione, qualcosa da fare, creare, costruire. (.) È un luogo d’avventure. Avventure come i viaggi interminabili intrapresi per scoprirla, inventarla o evocarla". Parole di Zygmunt Bauman. Che bene introducono il tema scelto per il nuovo ciclo delle Lezioni di Storia di Editori Laterza: L’invenzione dell’Europa. Argomento caldo. E stagione importante per la rassegna itinerante, pronta a festeggiare i suoi vent’anni, al Piccolo Teatro grazie al sostegno di Fondazione Monte di Lombardia. Cinque gli appuntamenti. In programma dal 18 gennaio al 22 marzo al Grassi di via Rovello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ricevo una convocazione su AM12 (italiano, storia, geografia) con una dicitura mai vista prima: FINO A FINE LEZIONI (senza ulteriore specifica). La domanda è lecita: in che senso? Sembra sciocco, ma la differenza potrebbe segnare il confine tra una supple - facebook.com Vai su Facebook
La guerra in Europa e la lezione della Storia - Per questi l’uomo del Cremlino sarebbe proprio il lupo di Fedro che cerca di accreditare l’implausibile favola di un’Europa lanciata in una campagna espansionistica solo per giustificare la sua ... Riporta ecodibergamo.it
Lezioni del passato per l’Europa della difesa - L’ultimo triennio dello scorso secolo dovrebbe essere ricordato (e studiato) come un periodo particolarmente positivo per la costruzione dell’Europa della difesa. Da huffingtonpost.it
Elezioni in Germania: 3 lezioni per il futuro dell’Europa - La vittoria a metà della CDU ci dice che il populismo è ancora forte, che la sinistra soffre e che l’asse Francia- panorama.it scrive
’Lezioni d’Europa’ all’Università: "Quali prospettive per l’Unione" - In partenza il ciclo di incontri online promosso dal Centro Europe Direct, giunto alla quindicesima edizione. Secondo lanazione.it
Due lezioni americane per l'Europa - Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Secondo corriere.it
Dall'Europa una lezione di democrazia - Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Si legge su corriere.it