lezioni di storia si parla di europa

"L’Europa non è qualcosa che si scopre, bensì una missione, qualcosa da fare, creare, costruire. (.) È un luogo d’avventure. Avventure come i viaggi interminabili intrapresi per scoprirla, inventarla o evocarla". Parole di Zygmunt Bauman. Che bene introducono il tema scelto per il nuovo ciclo delle Lezioni di Storia di Editori Laterza: L’invenzione dell’Europa. Argomento caldo. E stagione importante per la rassegna itinerante, pronta a festeggiare i suoi vent’anni, al Piccolo Teatro grazie al sostegno di Fondazione Monte di Lombardia. Cinque gli appuntamenti. In programma dal 18 gennaio al 22 marzo al Grassi di via Rovello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

