L' ex ministra Mogherini torna libera dopo il fermo a Bruxelles

Non sono considerati a rischio di fuga. È da questa valutazione dell'Eppo, l'Ufficio europeo del pubblico ministero, che è scaturito il rilascio dell'ex ministro Federica Mogherini, del diplomatico Stefano Sannino e del manager Cesare Zegretti, fermati ieri con l'accusa di frode e corruzione negli appalti, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. L'inchiesta riguarda il presunto uso irregolare di fondi europei nel 2021-2022, tra questi l'appalto per quasi un milione di euro per il Collegio d'Europa che ogni anno a Bruges accoglie 500 aspiranti diplomatici. I tre italiani sono stati interrogati dalla polizia federale belga che ha notificato i capi d'accusa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

