È escalation in Venezuela. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha assicurato ieri che comincerà con i bombardamenti mirati sul territorio venezuelano contro obiettivi specifici del regime di Nicolás Maduro. Dopo un incontro con il consiglio di sicurezza nazionale, dove sono stati considerati tutti gli scenari della crisi con il Venezuela, Trump ha dichiarato che in caso di necessità l’esercito americano attaccherà via terra, così come continuerà con gli attacchi in mare. “Si comincerà a realizzare questi attacchi anche via terra. È molto più facile – ha precisato Trump -. E conosciamo le rotte che prendono. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Letti e cellulari nuovi. Così Maduro aggira le minacce di Trump