Letizia di Spagna un completo in tweed per aiutare le donne sopravvissute alla tratta di esseri umani

Vanityfair.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l'inaugurazione della mostra sulla regina Vittoria Eugenia, la sovrana ha scelto un look carico di significato: la giacca e la gonna a tubino bon ton fanno parte di una collezione realizzata da APRAMP, l'associazione per la prevenzione, il reinserimento lavorativo e il sostegno alle donne prostituite. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

