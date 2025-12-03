L’escalation della Russia fa paura quella dei suoi utili idioti ancora di più Come riconoscerli
Ogni tanto ci provano, a tavola e non solo lì. Provano a camuffarsi, provano a dissimulare il proprio credo, provano a negare le proprie convinzioni. Ma alla fine della conversazione, di solito, arriva sempre un momento in cui il vostro interlocutore, con una parola, con una frase, con una argomentazione, tradisce il suo pensiero profondo, quando parla di Ucraina. Quello che segue, dunque, è un piccolo manuale per orientarvi nelle prossime settimane durante le quali, prima di Natale, le cene aumenteranno, gli incontri si moltiplicheranno e le possibilità di fare i conti con un filoputiniano, non abbastanza coraggioso però per dichiararsi come tale, aumenteranno a dismisura. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
