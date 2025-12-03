"Bene l'ha presa, se ne può andare". Sui titoli di coda de L'Eredità si scatena il giubilo misto a ironia dei telespettatori del quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Tutto merito di Marcello, il super-campione che finalmente azzecca la parola giusta alla Ghigliottina e si porta a casa il montepremi. Un calvario finito dopo parecchie, sfortunate presenze al gioco conclusivo del programma. Si arriva con la bellezza di 100mila euro ancora in gioco. Le cinque parole indizio sono "Vivere", "Piante", "Gradi", "Paura" e "Diavolo". Tanti di coloro che su X commentano la puntata in tempo reale concordano: la risposta corretta è " Ombra ", e per una volta la pensa così anche Marcello. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

L'Eredità, per Marcello slavina sui titoli di coda: "Ora a casa"