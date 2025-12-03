L’Enac ha inaugurato il nuovo Palazzo dell’Aviazione civile
Roma, 3 dic. (askanews) – Cerimonia di inaugurazione del Palazzo dell'Aviazione civile Enac: "sostenibilità, efficientamento energetico, innovazione, valorizzazione del patrimonio storico e trasparenza sono i punti di forza dell'intervento di riqualificazione della nuova sede Enac", sottolinea una nota. Alla cerimonia di inaugurazione, oltre ai vertici Enac, il Presidente, Pierluigi Di Palma, e il direttore generale Alexander D'Orsogna, ha partecipato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. "L'aviazione civile – ha dichiarato il direttore generale Alexander D'Orsogna – ha ora una propria identità fisica.
