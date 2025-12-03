Legacoopsociali Sicilia sugli stati generali dell' infanzia C' è bisogno di una filiera integrata per la crescita dei giovani

Una filiera democratica e integrata per la crescita dei minori e dei giovani della città di Palermo. A dirlo è Legacoopsociali Sicilia, “Bisogna impegnarsi insieme per costruire una comunità accogliente che non sia solo un luogo fisico ma un insieme di relazioni e di valori che si costruiscono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Legacoopsociali Sicilia propone una filiera democratica e integrata per la crescita dei giovani a Palermo dedalomultimedia.org/sezioni/terzo-… #palermo #giovani #comunità #educazione #cooperazione #sociale #minori Vai su X

Cooperazione sociale, da maggio gli Stati Generali per un nuovo modello di società - «Abbiamo scelto #Controvento perché siamo convinti di proporre un modello di società che oggi è messo seriamente in discussione», afferma il presidente nazionale Legacoopsociali Massimo Ascari «ma ... Si legge su vita.it

Nuova tappa degli Stati generali della cooperazione sociale - “La rigenerazione sociale dell’inserimento lavorativo”: dagli anni ’70 le cooperative sociali garantiscono lavoro “vero” a persone messe ai margini e con fragilità sociale. Lo riporta vita.it

Gaza, appello Legacoopsociali per stop violenza e riscostruzione - Ad aprire la prima giornata della terza tappa degli Stati Generali della cooperazione sociale a Salerno è un accorato ... Scrive ansa.it