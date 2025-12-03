L’ex edicola di piazza Garibaldi, a ridosso della Ss16, è inutilizzata da parecchi anni. A volerla riutilizzare, peraltro per uno scopo lodevole volendo farne un punto strategico di informazione delle iniziative, è stata l’associazione Hope and Progress aps, nata con finalità di tutela delle donne vittime di violenza. Sembrava tutto a posto in termini di procedure tanto più che sin dal 24 settembre l’aps aveva informato gli uffici comunali "di aver preso in locazione l’edicola e delle alte finalità a cui sarebbe stata destinata" spiega Hope and Progress aps. Tutto era pronto per l’inaugurazione del 27 novembre con la presentazione del progetto ‘ SicuraMenteDonna ’ e convegno al ‘Gigli’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’edicola resta chiusa per un errore tecnico