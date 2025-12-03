L'eclatante protesta dei tifosi del Borussia Dortmund | Gli stadi sono sicuri Lettera durissima

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Germania la politica sta cercando di cambiare una serie di norme per il tifo organizzato. I tifosi del Borussia Dortmund hanno protestato in modo vigoroso esponendo un mega striscione durante una partita di coppa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

eclatante protesta tifosi borussiaL’eclatante protesta dei tifosi del Borussia Dortmund: “Gli stadi sono sicuri”. Lettera durissima - I tifosi del Borussia Dortmund hanno protestato in modo vigoroso esponendo un mega striscione durante una ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Eclatante Protesta Tifosi Borussia