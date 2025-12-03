L'eclatante protesta dei tifosi del Borussia Dortmund | Gli stadi sono sicuri Lettera durissima
In Germania la politica sta cercando di cambiare una serie di norme per il tifo organizzato. I tifosi del Borussia Dortmund hanno protestato in modo vigoroso esponendo un mega striscione durante una partita di coppa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il sindaco Perelli respinge fermamente l'ipotesi della Prefettura di ospitalità di nuovi migranti. Residenti pronti a "protesta eclatante". Cresce la tensione dopo il caso Monticelli, dove continua la mobilitazione dei residenti e la contrarietà della sindaca Duò - facebook.com Vai su Facebook
L’eclatante protesta dei tifosi del Borussia Dortmund: “Gli stadi sono sicuri”. Lettera durissima - I tifosi del Borussia Dortmund hanno protestato in modo vigoroso esponendo un mega striscione durante una ... Scrive fanpage.it