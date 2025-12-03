Lecco si illumina 13 rioni sotto le stelle | il Natale arriva nei quartieri con proiezioni e luci

Il Natale a Lecco quest'anno esce anche dal centro e illumina i quartieri. Tredici rioni della città si preparano a brillare grazie a "Manto di stelle", l'iniziativa promossa dal Comune per portare l'atmosfera delle feste in ogni angolo del territorio. Proiezioni luminose a tema natalizio, coni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Lecco si illumina, 13 rioni sotto le stelle: il Natale arriva nei quartieri con proiezioni e luci

Complimenti sì tanti commercianti di Lecco per aver partecipato e contribuito ad illuminare la nostra bella città per il periodo Natalizio. - facebook.com Vai su Facebook

Lecco si illumina, 13 rioni sotto le stelle: il Natale arriva nei quartieri con proiezioni e luci - L'iniziativa "Manto di stelle" porta la magia natalizia in tutta la città, da Pescarenico a Maggianico. leccotoday.it scrive

