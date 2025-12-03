Consumo di suolo, Lecco è una realtà virtuosa. Secondo il rapporto Ispra 2025, che riporta i dati delle trasformazioni avvenute tra il 2023 e il '24, nella nostra provincia non si sono registrati episodi macroscopici di consumo di suolo, così come a Lodi e Como.Un dato interessante che emerge dal. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Lecco non consuma il suolo: la nostra provincia virtuosa fra quelle lombarde