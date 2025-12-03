Lecce si intensificano ricerche giovane scomparsa da Nardò | ascoltati parenti e amici
(Adnkronos) – Ancora nessuna traccia di Tatiana Tramacere, la giovane studentessa salentina di 27 anni, di origini ucraine, scomparsa dal 24 novembre da Nardò in provincia di Lecce. Le ricerche si sono intensificate nelle ultime ore e gli inquirenti, che non confermano l’utilizzo di cani molecolari, stanno ascoltando familiari, amici e conoscenti della ragazza che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
