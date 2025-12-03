Leasys nomina Andrea Bandinelli nuovo Ceo
Leasys ha nominato Andrea Bandinelli nuovo amministratore delegato con effetto immediato. Il Ceo guiderà la società nata dalla fusione con Free2Move Lease e soprattutto dalla joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility. Il nuovo ad vanta una lunga carriera nei Servizi finanziari con diversi ruoli apicali ricoperti anche all’interno di Leasys, come quello di Cfo per il Medio Oriente e l’Africa. L’azienda, che offre servizi di noleggio a medio e lungo termine e soluzioni per aziende, oggi gestisce una flotta di 950 mila veicoli in 11 Paesi. Sarà Bandinelli a dover guidare Leasys verso una nuova accelerata nel mercato europeo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Contenuti che potrebbero interessarti
NUOVO CORSO PER LEASYS: ANDREA BANDINELLI ASSUME LA GUIDA Leasys, la joint venture di Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, ha nominato Andrea Bandinelli come nuovo Amministratore Delegato. Con un'esperienza venticinq - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Bandinelli nominato Chief Executive Officer di Leasys - Leasys, la joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, ha annunciato oggi la nomina di Andrea Bandinelli a Chief Executive Officer ... Si legge su msn.com
Leasys, Andrea Bandinelli nuovo Ceo - (askanews) – Andrea Bandinelli è il nuovo Ceo di Leasys, la joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility. Segnala askanews.it
Andrea Bandinelli nuovo chief executive officer di Leasys - Andrea Bandinelli è stato nominato chief executive officer di Leasys, la joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility. Segnala ansa.it
Leasys: Andrea Bandinelli nominato amministratore delegato - Leasys, la joint venture nata dalla collaborazione tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, ha comunicato la nomina di Andrea ... Lo riporta clubalfa.it
Andrea Bandinelli è il nuovo Ceo di Leasys - Andrea Bandinelli nominato Ceo di Leasys: guiderà la mobilità sostenibile in 11 Paesi europei attraverso una flotta da 950. Si legge su businesspeople.it
Andrea Bandinelli è il nuovo amministratore delegato - Il nuovo timoniere, che oltre 25 anni di esperienza nel mondo dell'auto, ha il compito di proseguire il percorso di crescita della joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole ... Scrive quattroruote.it