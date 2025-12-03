Leasys ha nominato Andrea Bandinelli nuovo amministratore delegato con effetto immediato. Il Ceo guiderà la società nata dalla fusione con Free2Move Lease e soprattutto dalla joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility. Il nuovo ad vanta una lunga carriera nei Servizi finanziari con diversi ruoli apicali ricoperti anche all’interno di Leasys, come quello di Cfo per il Medio Oriente e l’Africa. L’azienda, che offre servizi di noleggio a medio e lungo termine e soluzioni per aziende, oggi gestisce una flotta di 950 mila veicoli in 11 Paesi. Sarà Bandinelli a dover guidare Leasys verso una nuova accelerata nel mercato europeo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Leasys nomina Andrea Bandinelli nuovo Ceo