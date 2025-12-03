Le ultime ore di Tenco tra musica e parole

Cos'è successo nelle ultime ore di vita di Luigi Tenco? Cos'ha pensato in quel drammatico 26 gennaio 1967? Ruota su questi interrogativi lo spettacolo Un uomo solo: reading musicale sulle ultime ore di Luigi Tenco della regista Laura de Strobel che domani alle 21 rialzerà il sipario del salone Snaporaz di Cattolica. Protagonista del racconto, che si dipana tra parole e musica, è il noto scrittore e giornalista Antonio Iovane, voce narrante, accompagnato dalla cantautrice Ilaria Pilar Patassini e da Umberto Scaramozza alla chitarra classica. Da cosa nasce questo reading musicale? "Dal mio libro Un uomo solo – risponde Iovane – che racconta le ultime trenta ore della vita di Tenco, quindi tutta la sua angoscia riversata in quei momenti, prima di partecipare al Festival di Sanremo e dopo averne preso parte.

