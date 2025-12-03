Le trappole da evitare nella visita del presidente francese in Cina

Internazionale.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emmanuel Macron dovrà affrontare molte questioni delicate nei rapporti tra i leader europei e Pechino: l’Ucraina, Taiwan, il Giappone, Donald Trump e l’ordine internazionale da ricostruire. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

le trappole da evitare nella visita del presidente francese in cina

© Internazionale.it - Le trappole da evitare nella visita del presidente francese in Cina

Altri contenuti sullo stesso argomento

trappole evitare visita presidenteLe trappole da evitare nella visita del presidente francese in Cina - Emmanuel Macron dovrà affrontare molte questioni delicate nei rapporti tra i leader europei e Pechino: l’Ucraina, Taiwan, il Giappone, Donald Trump e l’ordine internazionale da ricostruire. Scrive internazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Trappole Evitare Visita Presidente