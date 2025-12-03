Le trappole da evitare nella visita del presidente francese in Cina
Emmanuel Macron dovrà affrontare molte questioni delicate nei rapporti tra i leader europei e Pechino: l’Ucraina, Taiwan, il Giappone, Donald Trump e l’ordine internazionale da ricostruire. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
