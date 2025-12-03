Le supercar della Polizia nel mondo | Ferrari Lamborghini Maserati
Giro del mondo alla ricerca delle vetture di serie o preparate utilizzate dalle varie Forze dell'Ordine. Spesso sono al top della gamma e velocissime ma non sempre destinate ai normali servizi di pattugliamento. Eccole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
