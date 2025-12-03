Le staffette sono azzurre! L’Italia conquista un altro oro nella mista mista agli Europei!
Si è conclusa nel migliore dei modi per l’Italia la seconda giornata di finali degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. A Lublino, in Polonia, la squadra azzurra ha conquistato il secondo oro della rassegna, chiudendo in prima posizione l’ultimo atto della staffetta 4×50 mista mixed con il crono di 1’36?09, nuovo record dei campionati. Prestazione brillante dei nostri portacolori, che confermano il titolo ottenuto nel 2023. Nello specifico, il quartetto italiano, composto da Francesco Lazzari, Simone Cerasuolo, Silvia Di Pietro e Sara Curtis, è riuscito a vincere una gara tiratissima, anticipando l’ Olanda che si deve accontentare dell’argento (1’36?18). 🔗 Leggi su Oasport.it
