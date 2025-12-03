Le scuole migliori in provincia Volta-Fellini in testa tra i licei Savioli primo tra i professionali

Quale scuola scegliere per prepararsi al meglio per l’università? A quale istituto iscriversi per trovare un’occupazione dopo la maturità? Anche quest’anno è la domanda che studenti in uscita dalla scuola dell’obbligo e genitori si fanno. E anche quest’anno a dare una risposta è Eduscopio.it, della fondazione Agnelli che analizza i dati di migliaia di scuole in Italia. Eccoci alle scuole in provincia, partendo dai licei. In questo caso l’analisi fatta daEduscopio si focalizza sulla preparazione offerta ai ragazzi, misurata nella percentuale di successo riscontrata nel percorso universitario. Partiamo dai licei scientifici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le scuole migliori in provincia. Volta-Fellini in testa tra i licei. Savioli primo tra i professionali

