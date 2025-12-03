Le scuole migliori d’Italia In testa c’è un liceo scientifico di Padova

Nuova edizione della classifica di Eduscopio portale della Fondazione Agnelli che segnala, Regione per Regione. Gli istituti più efficaci nella formazione dei ragazzi del nostro paese. Il voto più alto ad un liceo scientifico di Padova. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Le scuole migliori d’Italia. In testa c’è un liceo scientifico di Padova

